Куриный помет разбросали в парке Швеции. Все ради самоизоляции

Власти шведского города Лунд разбросали в центральном парке тонну куриного помета. Такими действиями они хотят добиться, чтобы местные жители не устраивали посиделки во время пандемии коронавируса.

В ночь на 1 мая 30 тысяч жителей Лунда будут праздновать Вальпургиеву ночь — традиционный весенний фестиваль. Власти города боятся, что толпа соберется в парке и это приведет к вспышке заболеваний, пишет The Guardian.

«Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это была хорошая инициатива», — заявил глава Комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.

Он добавил, что помет поможет не только удобрить газоны, но и разогнать людей по домам. При этом единственной проблемой власти видят неприятный запах, который может разноситься и за пределами лужаек.

«Газоны будут вонять, поэтому может быть не очень приятно сидеть и пить пиво в парке», — отметил Лундблад.

В Швеции нет таких строгих ограничений, как в других странах. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры предосторожности. Празднование Вальпургиевой ночи также настоятельно попросили в этом году пропустить из-за коронавируса. Всего в Швеции зафиксировано около 20 тысяч случаев заражения и более 2,3 тысяч смертей от инфекции.