Мир 25 ноября 2022, 01:29 Куриные яйца исчезли с полок супермаркетов в Британии Bloomberg: Великобритания столкнулась с дефицитом куриных яиц

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Жители Великобритании столкнулись с дефицитом куриных яиц. В некоторых супермаркетах этого продукта совсем нет в продаже, сообщило агентство Bloomberg.

Автор публикации написал, что после вспышки птичьего гриппа в США и Европе произошла массовая выбраковка домашней птицы. В итоге в октябре цены на яйца стали лидерами списка продовольственной инфляции в Соединенных Штатах.

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По словам аналитиков, свою роль в дефиците играет общая инфляция на продовольственные товары. Покупателям придется перейти с мяса на более дешевые источники белка, одними из которых являются яйца. Обычно зимой спрос на них выше.

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Таким образом, с приближением рождественских праздников ситуация с яйцами на рынке Британии может значительно ухудшиться.Треть членов Британской ассоциации производителей яиц сокращают поголовье кур или вообще прекращают заниматься яичным животноводством.

Острый мясной дефицит спрогнозировали в ближайшее время в Германии. Представители мясной промышленности ФРГ заявили о значительном сокращении уровня животноводства.