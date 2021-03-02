Курьер поймал выпавшую с 12-го этажа девочку. Видео

В Сети разошлось видео, на котором курьер из службы доставки в Ханое спас девочку, которая упала с 12-го этажа. Мужчина мгновенно залез на козырек первого этажа и поймал ребенка.

На кадрах видно, как двухлетняя девочка перелезла через перила балкона в многоэтажке и встала на карниз. Это увидели жители соседних домов и стали звать на помощь, но это не помогло — ребенок сорвался. Помощь ждала на земле.

Увидев эту сцену, простой курьер не растерялся: он быстро и хладнокровно принял правильное решение. Мужчина залез на козырек внизу, подставил руки и поймал ребенка. Как сообщил телеканал «Звезда», героя зовут Нгуен Нгок Ман.

«Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу — как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем», — приводит телеканал слова отважного курьера.

Мана пригласили в полицию, где он познакомился с отцом спасенной им девочки и получил награду.