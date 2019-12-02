Курьер почтовой службы наворовал посылок на 10 тысяч евро в Германии

За время работы курьером в службе доставки, женщине удалось похитить свыше 130 посылок. Она призналась, что забирала их себе, если не заставала получателей дома. Дама предпочитала пакеты с мобильными телефонами, одеждой и косметикой. Часть преступница оставляла себе, часть перепродавала. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 10 тысяч евро. Правоохранители не исключили, что женщина трудилась и в других почтовых службах. Расследование уголовного дела продолжается.