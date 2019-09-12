Курьер напугал американца SMS. Все живы, но послание так и не разгадано

Курьер напугал американца, отправив ему странное сообщение. Доставщик извинился, но тайна послания до сих пор не разгадана.

Свое общение со специалистом из службы доставки GrubHub опубликовал пользователь Twitter. Как видно из скриншотов, сначала речь шла о том, что в кафе закончились помидоры, но клиент все равно подтвердил свой заказ. На это он получил сообщение, которое в переводе не нуждается.

Американец решил, что его курьер, который находился за рулем, умер. Он спросил, все ли в порядке. Тогда курьер заметил ошибку и извинился.

Теперь пользователи пытаются понять, как вообще могло возникнуть это сообщение. В разгадке поучаствовала даже сама компания GrubHub, предложив свою версию событий.

Под твитом были высказаны сотни версий, пост собрал более 67 тысяч ретвитов и 423 тысячи лайков. Вот некоторые из предположений.

«Более чем уверен, что он просто пел „А“»

«Он реально расстроился из-за помидоров»

«Я думаю, что он просто расстроился, что вы не изменили заказ»

«Он диктовал сообщение на мотоцикле, и телефон решил, что так звучит его Suzuki»