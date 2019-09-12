Курьер напугал американца SMS. Все живы, но послание так и не разгадано
Свое общение со специалистом из службы доставки GrubHub опубликовал пользователь Twitter. Как видно из скриншотов, сначала речь шла о том, что в кафе закончились помидоры, но клиент все равно подтвердил свой заказ. На это он получил сообщение, которое в переводе не нуждается.
Американец решил, что его курьер, который находился за рулем, умер. Он спросил, все ли в порядке. Тогда курьер заметил ошибку и извинился.
Теперь пользователи пытаются понять, как вообще могло возникнуть это сообщение. В разгадке поучаствовала даже сама компания GrubHub, предложив свою версию событий.
Под твитом были высказаны сотни версий, пост собрал более 67 тысяч ретвитов и 423 тысячи лайков. Вот некоторые из предположений.
«Более чем уверен, что он просто пел „А“»
«Он реально расстроился из-за помидоров»
«Я думаю, что он просто расстроился, что вы не изменили заказ»
«Он диктовал сообщение на мотоцикле, и телефон решил, что так звучит его Suzuki»