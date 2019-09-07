  • Курение вейпа привело к смерти 5 человек в США

    07 сентября 2019, 10:18

    Дарья Бунякова

    Многие считают, что электронные сигареты безопаснее обычных. Но пар оказался не таким безвредным, как может показаться. Американские врачи зарегистрировали уже пять смертей, вызванных курением вейпа. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
    Курение вейпа привело к смерти 5 человек в США

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    «Пять смертей были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегона», — сказано в сообщении.

    Специалисты отметили, что все случаи были вызваны курением электронных сигарет. Всего по стране зарегистрировано около 450 пациентов с заболеваниями, которые могли появится от вейпа. Все они жаловались на сильный кашель, боль в груди, потерю веса и тошноту.

    В каждой электронной сигарете содержится большое количество никотина и даже небольшая доза может вызвать ухудшение состояния здоровья и отравление, особенно у подростков.

    Как сообщила губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, случаи легочных и респираторных заболеваний среди молодежи в последнее время особенно участились. Власти штата приняли решение о запрете электронных сигарет со сладкими, фруктовыми и мятными вкусами. По словам губернатора, производители с помощью подобных ароматов пытаются выработать у подростков пагубную привычку.