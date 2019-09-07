Курение вейпа привело к смерти 5 человек в США

Подозрительную связь между судорогами и вейпом усмотрели власти США Подробнее

«Пять смертей были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегона», — сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что все случаи были вызваны курением электронных сигарет. Всего по стране зарегистрировано около 450 пациентов с заболеваниями, которые могли появится от вейпа. Все они жаловались на сильный кашель, боль в груди, потерю веса и тошноту.

В каждой электронной сигарете содержится большое количество никотина и даже небольшая доза может вызвать ухудшение состояния здоровья и отравление, особенно у подростков.

Как сообщила губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, случаи легочных и респираторных заболеваний среди молодежи в последнее время особенно участились. Власти штата приняли решение о запрете электронных сигарет со сладкими, фруктовыми и мятными вкусами. По словам губернатора, производители с помощью подобных ароматов пытаются выработать у подростков пагубную привычку.