Курение на открытом воздухе могут запретить в Венеции

Бруньяро признался, что на идею с запретом его натолкнуло посещение японской столицы, где нельзя курить в общественных местах. Для этого есть специальные закрытые помещения, так называемые smoke-free. В Венеции же такие локации установить не получится.

«Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу», — цитируют пресс-секретаря Бруньяро «Известия».

По словам самого мэра, курильщикам можно будет раздавать бесплатно пепельницы и контейнеры, чтобы они не засоряли окурками и сигаретами переулки и площади Венеции.