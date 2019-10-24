Курды: Турция применила фосфор при операции «Источник мира»
С таким заявлением в ходе выступления в Конгрессе США выступила председатель исполнительного комитета «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед. Слова представителя политического крыла «Сирийских демократических сил» процитировало агентство Rudaw.
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«Они использовали фосфор против мирных жителей», — заявила Ахмед. Она добавила, что экспертизу не проводили из-за отсутствия возможностей.
Дополнительный протокол к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещает применение фосфорных боеприпасов. Ограничение действует в том случае, если из-за этого подвергаются опасности гражданские лица.
По словам Ахмед, в ходе турецкой операции из своих домов ушли 300 тысяч человек. Погибли 250 человек, из них большинство — дети. Пропавшими без вести числятся 300 человек.
Из-за военных действий, подчеркнула председатель исполнительного комитета SDC, из тюрем удалось сбежать боевикам террористической группировки «Исламское государство»*. Среди них были шестеро французов и двое бельгийцев.
На прошлой неделе, 17 октября, между США и Турцией было достигнуто соглашение о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» на 120 часов. При этом курдские формирования должны были покинуть 30-километровую буферную зону на границе Турции и Сирии. Ее турки хотят контролировать сами. В минувший вторник закончилось действие режима прекращения огня.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу российская военная полиция и сирийские пограничники окажут содействие отводу отрядов курдов и их вооружения.
*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран мира.