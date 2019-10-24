Курды: Турция применила фосфор при операции «Источник мира»

Военная операция на севере Сирии, которую проводили турки, повлекла за собой серьезные последствия. Сотни тысяч человек покинули свои дома, погибли дети. Анкару также обвинили в применении фосфора.

С таким заявлением в ходе выступления в Конгрессе США выступила председатель исполнительного комитета «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед. Слова представителя политического крыла «Сирийских демократических сил» процитировало агентство Rudaw.

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«Они использовали фосфор против мирных жителей», — заявила Ахмед. Она добавила, что экспертизу не проводили из-за отсутствия возможностей.

Дополнительный протокол к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещает применение фосфорных боеприпасов. Ограничение действует в том случае, если из-за этого подвергаются опасности гражданские лица.

По словам Ахмед, в ходе турецкой операции из своих домов ушли 300 тысяч человек. Погибли 250 человек, из них большинство — дети. Пропавшими без вести числятся 300 человек.

Из-за военных действий, подчеркнула председатель исполнительного комитета SDC, из тюрем удалось сбежать боевикам террористической группировки «Исламское государство»*. Среди них были шестеро французов и двое бельгийцев.

На прошлой неделе, 17 октября, между США и Турцией было достигнуто соглашение о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» на 120 часов. При этом курдские формирования должны были покинуть 30-километровую буферную зону на границе Турции и Сирии. Ее турки хотят контролировать сами. В минувший вторник закончилось действие режима прекращения огня.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу российская военная полиция и сирийские пограничники окажут содействие отводу отрядов курдов и их вооружения.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран мира.