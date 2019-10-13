Курды сообщили о бегстве близких боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии

Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF). Это военное крыло автономной администрации на северо-востоке Арабской Республики. Боевики смогли сбежать из Айн-Иссы, когда турецкие войска атаковали близлежащий город.

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Из лагеря сбежали тысячи семей экстремистов, в том числе женщины и подростки.

По заявлению представителей курдских властей в приграничной зоне, пока что не известна нынешняя обстановка в лагере для семей боевиков ИГ.

Несколько лагерей для семей сторонников ИГ расположены в Сирии, в приграничной с Турцией зоне. До последнего времени их охраняли военизированные отряды курдов.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, а также их военное крыло — SDF.

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ее цель — уничтожить боевиков из Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и ИГ. Турецкая авиация в тот же день атаковала Рас эль-Айн и другие сирийские города на границе двух стран. После чего появились новости о начале наземной части операции.

Власти Сирии неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.