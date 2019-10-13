  • Курды сообщили о бегстве близких боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии

    13 октября 2019, 18:06

    Алена Макаренко

    785 иностранцев, связанных с террористической группировкой ИГ*, сбежали из специального лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию. Об этом заявила Курдская автономная администрация территорий на северо-востоке страны, сообщил телеканал Sky News Arabia.
    Курды сообщили о бегстве близких боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии

    Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF). Это военное крыло автономной администрации на северо-востоке Арабской Республики. Боевики смогли сбежать из Айн-Иссы, когда турецкие войска атаковали близлежащий город.

    Эрдоган «дергает тигра за усы». Военную операцию Турции связали с предвыборной кампанией Трампа

    Подробнее

    Из лагеря сбежали тысячи семей экстремистов, в том числе женщины и подростки.

    По заявлению представителей курдских властей в приграничной зоне, пока что не известна нынешняя обстановка в лагере для семей боевиков ИГ.

    Несколько лагерей для семей сторонников ИГ расположены в Сирии, в приграничной с Турцией зоне. До последнего времени их охраняли военизированные отряды курдов.

    Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, а также их военное крыло — SDF.

    Курды объявили о 75 убитых турецких солдатах во время боя за Рас-эль-Айн

    Подробнее

    Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ее цель — уничтожить боевиков из Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и ИГ. Турецкая авиация в тот же день атаковала Рас эль-Айн и другие сирийские города на границе двух стран. После чего появились новости о начале наземной части операции.

    Власти Сирии неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.