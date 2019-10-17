Курды приостановили все операции против ИГ*

«Мы приостановили все наши действия против ИГ», — заявил Абди в интервью каналу.

Сирийские военные вошли в город Кобани на границе с Турцией Подробнее

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Согласно официальному заявлению, основная цель этого мероприятия — борьба как с террористами ИГ*, так и с членами Рабочей партии Курдистана.

Турецкие войска намерены вытеснить курдов-ополченцев с севера Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп отвел американские войска из региона, чтобы не допустить вовлечения в сирийско-турецкий конфликт.

Курды назвали действия союзных войск ударом в спину. На помощь курдским ополченцам и мирным жителям пришли правительственные войска Сирии. Обеспечивать безопасность на севере страны им помогают российские военные полицейские, которые 16 октября провели первое патрулирование в городе Манбидже (провинция Алеппо). Это стало возможным лишь только после отступления американцев.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.