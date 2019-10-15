  • Курды отбили у турецкой армии город на севере Сирии

    15 октября 2019, 14:17

    Дарья Бунякова

    На севере Сирии продолжается военная операция, развернутая Турцией. Курды провели контратаку и захватили пограничный город Рас-эль-Айн, где была турецкая армия. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
    Курды отбили у турецкой армии город на севере Сирии

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    Как стало известно, сейчас в районе населенного пункта идут ожесточенные бои. Военные действия ведут курды и формирования вооруженной оппозиции Сирии, которые выступают на стороне армии Турции.

    После захвата города оппозиция начала штурм соседнего Телль-Халафа. Он находится под контролем боевиков Сирийской свободной армии. Столкновения также проходят в городе Кобани — на восточном берегу Евфрата.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции под названием «Источник мира». После этого в Сирии появилась турецкая армия, которая развернула военные действия. Таким образом Анкара решила создать безопасную зону на приграничных территориях для сирийских беженцев. Для этого военные должны вытеснить оттуда курдские формирования и боевиков.