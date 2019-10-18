Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

«В Рас-эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов Подробнее

В СДС также добавили, что на помощь пострадавшим не могут проехать медики из-за столкновения войск.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на 120 часов для отвода курдских сил в безопасную зону. После этого Турция должна окончательно завершить военную операцию на севере Сирии.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» в приграничном сирийском районе.

Согласно официальному заявлению, основная цель этого мероприятия — борьба с террористами ИГ* и членами Рабочей партии Курдистана.

На помощь курдам армия Сирии отправила правительственные войска. Американцы покинули регион, а к сирийским военным присоединились российские военные полицейские.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.