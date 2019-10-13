Курды объявили о 75 убитых турецких солдатах во время боя за Рас-эль-Айн

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) объявили, что в результате нападения уничтожили 75 турецких солдат и семь танков. Они нанесли удары по Рас-эль-Айну на северо-востоке Сирии.

Об атаке сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. По их данным, кроме 75 погибших, в турецкой армии пострадали еще 19 человек. Город Рас-эль-Айн, утверждают курды, продолжает оказывать сопротивление войскам Турции.

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Ранее Минобороны Турции объявило, что их вооруженные силы вместе с оппозиционной «Сирийской национальной армией» взяли под контроль Рас-эль-Айн и ведут наступление на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в Сирии 9 октября. По словам турецкого лидера, целью операции, которую он назвал «Источник мира», являются террористы. В тот же день Стамбул начал наносить авиаудары по Рас-эль-Айну и ряду других сирийских городов. Позднее турки приступили к наземной операции.

Операцию Турции осудили страны ЕС и США.