Курды досрочно ушли из зоны безопасности в Сирии

Северо-восток Сирии досрочно покинули вооруженные подразделения курдов. Туда зашли российская военная полиция и сирийские пограничники, которые уже разминировали более 100 квадратных километров территории и оказали медпомощь населению.

Курдские солдаты ушли с территории, где должен быть создан коридор безопасности. Туда зашли российские подразделения в рамках меморандума России и Турции, которая с начала октября проводит операцию «Источник мира», направленную на ликвидацию курдских боевиков. Документ на прошлой неделе подписали Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии Подробнее

«Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой Давидом Тонояном, передает РИА «Новости». По словам главы Минобороны России, российские подразделения уже обезвредили огромное количество разных взрывоопасных предметов — мины, снаряды, боеприпасы систем залпового огня.

В то же время врачи получили колоссальный опыт, оказывая медпомощь населению.

В середине октября Турция прекратила боевые действия, чтобы курды могли покинуть 30-километровую буферную зону на границе с Сирией. Потом Москва и Анкара подписали меморандум о вводе российских подразделений и сирийской погранслужбы на границу Турции и Сирии за пределами зоны операции «Источник мира». Они помогали выводить курские отряды и их вооружения на 30 километров от линии разграничения стран.