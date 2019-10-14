Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Курды потребовали от США остановить Турцию или позволить договориться с Россией Подробнее

Целью соглашения является предотвращение и противостояние турецкой агрессии, сказано в документе.

Военные президента Сирии Башара Асада окажут поддержку Сирийским демократическим силам, в основном состоящим их курдов.

Одной из задач заявлено освобождение уже занятой турецкими войсками территории в Сирии.

В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA передало, что военные подразделения страны уже начали «продвигаться на север, чтобы противостоять турецкой агрессии на сирийской территории».

Турция проводит операцию против курдов с 9 октября. США и ЕС осудили кампанию, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями.

Ранее стало известно об ультиматуме курдов. Они требовали от союзников в США, чтобы те либо остановили турецкую кампанию, либо дали им возможность договориться о помощи с сирийским правительством и Москвой.