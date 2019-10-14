  • Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

    14 октября 2019, 00:10

    Кирилл Фролов

    Курдские группировки, контролирующие районы на севере Сирии, договорились с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск вдоль границы с Турцией. Об этом говорится в заявлении курдской стороны, сообщил Reuters.
    Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

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    Целью соглашения является предотвращение и противостояние турецкой агрессии, сказано в документе.

    Военные президента Сирии Башара Асада окажут поддержку Сирийским демократическим силам, в основном состоящим их курдов.

    Одной из задач заявлено освобождение уже занятой турецкими войсками территории в Сирии.

    В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA передало, что военные подразделения страны уже начали «продвигаться на север, чтобы противостоять турецкой агрессии на сирийской территории».

    Турция проводит операцию против курдов с 9 октября. США и ЕС осудили кампанию, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями.

    Ранее стало известно об ультиматуме курдов. Они требовали от союзников в США, чтобы те либо остановили турецкую кампанию, либо дали им возможность договориться о помощи с сирийским правительством и Москвой.