Востоковед: трусы аль-Багдади помогут Трампу избавиться от давления в Конгрессе Подробнее

Курдские боевики решили продолжить сотрудничество с США по незаконному выкачиванию сирийской нефти. Поэтому хорошие отношения с Вашингтоном будут им только на руку.

Ранее главарь террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что его шпион проник в жилье аль-Багдади и якобы выкрал его трусы. Это необходимо было, чтобы США смогли доказать ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади. Однако Минобороны РФ заявило, что не верит Вашингтону и ждет доказательств. Многие эксперты называют громкие заявления США фейком и тоже говорят об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади.