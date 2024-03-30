Мир 30 марта 2024, 08:35 Кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США — депутат Депутат Госдумы Ивлев допустил, что кураторы теракта в «Крокусе» находятся в США РИА «Новости»

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Кураторы террористического акта в «Крокус Сити Холл» могут находиться на территории США. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

«Это только первые показания исполнителей теракта. Думаю, следствие установит фамилии киевских организаторов, а затем и их заокеанских кураторов», — отметил он.

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Депутат отметил, что несмотря на попытки США навязать версию причастности ИГИЛ* к теракту, его кураторы могут находиться в Вашингтоне.

Следственный комитет сообщал, что после теракта в концертном зале террористы направились в сторону украинской границы для последующего пересечения.

Вечером в пятницу, 29 марта, следственная группа полностью завершила работу на месте теракта в «Крокусе». В настоящее время в рамках расследования теракта фигурантами дела проходят девять человек, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

* ИГИЛ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.