24 января 2024, 01:09
Купленные Эстонией американские локомотивы начали резать на металлолом
ERR: купленные в 2002 году локомотивы США теперь режут на металлолом в Эстонии
В Эстонии закупленные в 2002 году локомотивы из США начали резать на металлолом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.
«Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом», — сказано в сообщении.
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Еще 15 января стало известно, что Австралия решила отправить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию вместо передачи их Украине. Австралийские вооруженные силы перестали использовать их после гибели четверых военных.
Ранее в силовых структурах сообщили, что две трети из оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины уже уничтожили. Часть порезали на металл, а некоторые использовали в качестве мишеней на стрельбах.
США
Эстония
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