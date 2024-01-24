Мир 24 января 2024, 01:09 Купленные Эстонией американские локомотивы начали резать на металлолом ERR: купленные в 2002 году локомотивы США теперь режут на металлолом в Эстонии Freepik

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В Эстонии закупленные в 2002 году локомотивы из США начали резать на металлолом. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

«Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом», — сказано в сообщении.

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Еще 15 января стало известно, что Австралия решила отправить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию вместо передачи их Украине. Австралийские вооруженные силы перестали использовать их после гибели четверых военных.

Ранее в силовых структурах сообщили, что две трети из оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины уже уничтожили. Часть порезали на металл, а некоторые использовали в качестве мишеней на стрельбах.