Мир 03 февраля 2024, 18:51 Купленную на распродаже ракету — носитель ядерной боеголовки нашли в гараже американца Полиция нашла ракету — носитель ядерной боеголовки в гараже умершего американца

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Житель города Белвью в штате Вашингтон во время сбора вещей в гараже мертвого соседа наткнулся на военную ракету. Мужчина позвонил в Музей ВВС штата Огайо и предложил забрать необычную находку. Но сотрудники учреждения культуры передали сообщение правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба местного полицейского департамента.

К дому с хранящимся боеприпасом выехали саперы полицейского управления и патрульные службы. После осмотра они пришли к выводу, что покойный хранил в гараже неуправляемую ракету класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie (предыдущее обозначение — MB-1), которая переносила ядерную боеголовку массой в тысячу тонн.

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Сообщивший о находке житель уточнил, сосед купил ее во время распродажи, но где и когда именно это произошло, сказать затруднился.

Полицейские установили, что ракетного топлива и самой боеголовки у ракеты нет. Сама она представляет собой безопасный артефакт. Так как военные не попросили вернуть им ракету, полицейские предложили собеседнику отреставрировать ее и передать в музей.

В начале января работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино эвакуировали из-за обнаруженной в багаже гранаты. В ходе проверки выяснилось, что внимание таможенников привлек муляж снаряда Ф-1, но в ходе дальнейшего осмотра специалисты нашли настоящий боеприпас для гранатомета и патрон с пробитым капсюлем.