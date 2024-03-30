30 марта 2024, 19:22
«Купите карту». В МИД РФ ответили Бербок на слова о втягивании НАТО в войну
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ купить карту после ее слов о Путине
Вспомнить школьные уроки истории и географии посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербокк официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на слова главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что президент России Владимир Путин намерен втянуть НАТО в войну.
«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — привело слова Захаровой РИА «Новости».
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Ранее в субботу глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Путина в том, что он хочет втянуть в конфликт Североатлантический альянс.
Дипломат выразила уверенность, что российский лидер не заинтересован в мирных переговорах для урегулирования конфликта на Украине. Бербок добавила, что победа России поставит под угрозу безопасность Евросоюза.
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