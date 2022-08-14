Культуру отмены назвали «духовным убийством»

Деятели культуры отмены — это «духовные убийцы», прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций. Такое заявление сделал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер, передало РИА «Новости».

«В так называемом западном мире <...> бушует… пока бескровная война, имеющая целью стереть всю память Запада. На память западных людей нападают представители cancel culture, культуры отмены, <...> они просто духовные убийцы!» — сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай».

По его словам, задача этих людей — «настроить белого против черного, западного против восточного, мужчину против женщины, молодого против старого, христианина против мусульманина».

Кевер заявил, что слова этих людей, будто они учат общество терпимости, — это ложь. На самом же деле они пытаются вызвать у общества амнезию, «то есть потерю памяти, потерю ценностей, потерю осознанности и потерю идентичности». В итоге, заверил он, это нужно, чтобы все оказались «под контролем, в долгах и лишены собственности».

Ранее поэт Дмитрий Воденников в интервью «360» отметил, что культура отмены началась уже давно. При этом он считает, что «нельзя отменить людей, которые писали до тебя за 100, 150, 170 лет, только потому, что ты недоволен политикой страны».