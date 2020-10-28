«Культурный расизм»: в Турции резко осудили карикатуру Charlie Hebdo на Эрдогана

В администрации турецкого президента назвали карикатуру на него частью «антимусульманской программы Макрона» и «культурным расизмом». Карикатура на Эрдогана появилась на обложке французского журнала Charlie Hebdo.

«Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! <…> Такого рода безответственные и бессмысленные нападки на нашу культуру только породят расизм и дискриминацию. Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии», — написал на своей странице в Twitter глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он добавил, что исламофобские действия не смогут спровоцировать Турцию на какой-то ответ.

28 октября вышел новый номер Charlie Hebdo с карикатурным Эрдоганом на обложке. На рисунке он, высунув язык, сидит в кресле с напитком и задирает платье служанки.

Отношения Турции и Франции обострились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель во время занятий показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Эммануэль Макрон во время похорон Пати заявил, что Франция не откажется от подобных карикатур, чем возмутил руководство многих мусульманских стран.