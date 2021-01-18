Культурно-деловой центр построят в Африке по проекту петербургского архитектора

По данным издания, культурно-деловой центр «Джибути Тауэрс» представляет собой ансамбль из трех башен. По задумке архитектора, центральная башня символизирует щит и копье. Две симметричные башни, расположенные по обе стороны от копья, выполнены в виде традиционных кинжалов Джибути. Отмечается, что проект уже одобрило руководство африканской республики.