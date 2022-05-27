Западные страны перестали скрывать, что объявили всему русскому миру тотальную войну. Об этом заявил на заседании совета глав субъектов при МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Этого теперь уже никто и не скрывает», — сказал он.

Министр отметил, что культура отмены России и всего, что связано со страной, дошла до абсурда. Под запретом оказались такие классики, как Петр Чайковский, Федор Достоевский, Лев Толстой и Александр Пушкин. Гонениям, по его словам, подверглись и современные деятели культуры и искусства.

Сергей Лавров уверен, что это будет длиться долго. Сложившаяся ситуация выявила истинное отношение Запада к красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад по завершении холодной войны, об общечеловеческих ценностях и необходимости выстраивать единую Европу в качестве общего дома от Атлантики до Тихого океана.