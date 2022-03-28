Греческие СМИ негативно отреагировали на появившиеся в Сети материалы с пытками российских военнопленных бойцами националистических батальонов украинской армии.

Издание Newsbreak.gr назвало видео с пытками кульминацией психологической войны.

«На кадрах военных пытают, после чего стреляют по ногам. Очевидно, боевой дух стараются сломить любой ценой, несмотря на то, что видео является прямым доказательством военных преступлений», — пишет автор статьи.

Газета «Параполитика» предположила, что преступниками в этих материалах являются бойцы националистического батальона «Азов»*.

Сайт militaire.gr отметил, что ряд авторитетных западных СМИ предпочел обойти стороной видео с пытками россиян.

Издание in.gr привело слова советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который заявил о необходимости расследования произошедшего.

Предположительно, видео с пытками российских военных сняли в Харьковской области.

Военный журналист Алексей Борзенко объяснил, что ВСУ переняли тактику стрельбы по ногам у итальянских фашистов, поскольку этот способ крайне болезнен для жертвы и заставляет ее биться от болевого шока и агонии.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.