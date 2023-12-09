Мир 09 декабря 2023, 22:49 «Кулинарный вундеркинд» умер в 24 года в Аргентине BNN: «кулинарный вундеркинд» Иен Д`Анджело умер от сердечного приступа Pxhere

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Повар и участник популярных телешоу Иен Д’Анджело, которого прозвали «кулинарным вундеркиндом», скончался в своем доме в Аргентине. Ему было 24 года. Об этом сообщило издание BNN.

Тело молодого человека обнаружили его друзья. Им пришлось проникнуть в его дом через крышу после того, как он несколько дней не отвечал на звонки и не появлялся на работе в ресторане La Casa de la Villa.

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Медики определили, что смерть 24-летнего повара наступила около двух суток назад. Предварительной причиной назвали сердечный приступ.

Иен Д’Анджело получил популярность в странах Латинской Америки после того, как стал полуфиналистом шоу The Grand Prize of Cooking. Он так понравился членам жюри, что ему оплатили обучение на шеф-повара. Также аргентинец участвовал в шоу MasterChef.

В своем последнем посте в соцсети Иен Д’Анджело поделился планами на будущее, подчеркнув важность обучения у других мастеров.