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    28 февраля 2021, 04:56

    Кулинар описал три типа клубники, которые нельзя есть

    Анастасия Кукова

    Пользователь китайского портала Sohu признался, что очень любит готовить, поэтому всегда тщательно относится к выбору продуктов. Мужчина сообщил, что многие продавцы сейчас добавляют в клубнику вредные гормоны и добавки. Сославшись на своего друга-садовода, он перечислил три вида ягоды, которую продавцы скорее «выбросят, чем будут есть сами».

    Кулинар описал три типа клубники, которые нельзя есть

    Его советы опубликовало «ИноСМИ». Китаец уверяет, что нельзя покупать клубнику без запаха. Ягода с ярко выраженным ароматом и на вкус будет хороша.

    «Поэтому во время покупки ягод понюхайте их: если присутствует сильный клубничный аромат, то это показывает, что это отличные спелые ягоды, и они будут очень вкусными», — предложил китаец.

    Он назвал заблуждением расхожее мнение, что наличие зеленых листочков на клубнике говорит о ее свежести. На самом деле, они никакой роли не играют. Важен только их цвет. Если листочки яркие, то ягода собрана в тот же день.

    «Если же листья темно-зеленые, это указывает на то, что ягоды были собраны в какой-то другой день, они слишком мягкие, и, попробовав, вы почувствуете, что они несвежие», — заявил мужчина.

    Нельзя также покупать слишком большую клубнику или ягоды необычной формы. Скорее всего, причина — в гормонах, которыми ее напичкали.

    «Как всем нам известные дрожжи для разбухания теста, гормоны стимулируют клетки клубники к быстрому делению, что заставляет ягоды вырастать очень большими», — уточнил китаец.

    Клубника, цитрусовые, ананасы и бананы называют «продуктами счастья», так как они содержат полезный гормон триптофан.