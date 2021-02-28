Кулинар описал три типа клубники, которые нельзя есть

Пользователь китайского портала Sohu признался, что очень любит готовить, поэтому всегда тщательно относится к выбору продуктов. Мужчина сообщил, что многие продавцы сейчас добавляют в клубнику вредные гормоны и добавки. Сославшись на своего друга-садовода, он перечислил три вида ягоды, которую продавцы скорее «выбросят, чем будут есть сами».

Его советы опубликовало «ИноСМИ». Китаец уверяет, что нельзя покупать клубнику без запаха. Ягода с ярко выраженным ароматом и на вкус будет хороша.

«Поэтому во время покупки ягод понюхайте их: если присутствует сильный клубничный аромат, то это показывает, что это отличные спелые ягоды, и они будут очень вкусными», — предложил китаец.

Он назвал заблуждением расхожее мнение, что наличие зеленых листочков на клубнике говорит о ее свежести. На самом деле, они никакой роли не играют. Важен только их цвет. Если листочки яркие, то ягода собрана в тот же день.

«Если же листья темно-зеленые, это указывает на то, что ягоды были собраны в какой-то другой день, они слишком мягкие, и, попробовав, вы почувствуете, что они несвежие», — заявил мужчина.

Нельзя также покупать слишком большую клубнику или ягоды необычной формы. Скорее всего, причина — в гормонах, которыми ее напичкали.

«Как всем нам известные дрожжи для разбухания теста, гормоны стимулируют клетки клубники к быстрому делению, что заставляет ягоды вырастать очень большими», — уточнил китаец.

Клубника, цитрусовые, ананасы и бананы называют «продуктами счастья», так как они содержат полезный гормон триптофан.