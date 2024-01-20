Мир 20 января 2024, 12:09 Кулебу уличили в наплевательском отношении к украинским солдатам Журналист Боуз: Кулеба признал, что Киеву плевать на украинских солдат Hannes P Albert / Global Look Press

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В Киеве не заботятся ни о народе, ни о солдатах, что подтвердили слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Кулеба ранее заявил, что не просит США отправить на Украину американских военных, а лишь надеется на получение оружия. Поддерживая ВСУ, Соединенные Штаты «сохранят жизни своим солдатам», а это «лучшее предложение на рынке», подчеркнул он.

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«Это означает, что Киев позволит своим погибнуть в массовом порядке. Просто дайте нам деньги и оружие, лучшее предложение на рынке», — написал Боуз.

Министр иностранных дел также говорил о последствиях прекращения поставок оружия США. Запасы у Украины истощаются, поэтому солдатам придется сражаться лопатами.

В Госдуме заявили, что самому Кулебе скоро понадобится лопата, чтобы вырыть окоп и защититься от гнева украинцев. Цена победы ВСУ слишком высока, Украина не сможет ее заплатить, выразил уверенность депутат Дмитрий Белик.