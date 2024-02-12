Мир 12 февраля 2024, 15:04 Кулебу госпитализировали в Киеве из-за «большой собаки» Главу МИД Украины Кулебу в Киеве покусала собака Global Look Press

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Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу покусала чужая собака. Он показал в Instagram* окровавленную ногу и сообщил о госпитализации.

«Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно — на меня», — уточнил Кулеба.

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Он заявил, что его «подрихтовали» в Александровской клинической больнице Киева. Министр показал окровавленную ногу со следами укуса.

Украинцы критиковали Кулебу за слишком трепетную любовь к собакам. Он признался журналистам, что в первые дни спецоперации проводил своих родителей, детей и питомцев за границу. Глава МИД Украины заявил, что обнял и поцеловал их всех. «Известия» сообщили, что представитель МИД России Мария Захарова назвала это проявлением «истинного» патриотизма киевского режима.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.