Мир 23 февраля 2023, 02:01 Кулеба заявил в ООН, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Киева Глава МИД Украины Кулеба заявил, что мир возможен при наличии политической воли РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая 22 февраля в ООН, заявил, что конфликт в его стране может быть урегулирован только на предложенных Владимиром Зеленским условиях. И странам придется выбрать сторону, добавил он. Слова дипломата передал ТАСС.

По мнению Кулебы, Зеленский изложил всеобъемлющий план, «формулу мира». Он касается стабильного и долгосрочного мира на Украине. Каждый из предложенных шагов можно реализовать, если у других государств будет на то политическая воля.

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«Я знаю, что некоторые по-прежнему думают, а иногда говорят, что хотят быть друзьями и Украины, и России, пусть это все закончится как можно скорее с любым результатом», — отметил он.

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Ранее украинская сторона при поддержке западных стран предложила проект резолюции ГА ООН, якобы направленный на достижение мира. В документе указывается требование к России вывести войска.

Однако в Кремле считают, что Киев не учитывает текущие реалии. Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что от Украины не должно исходить угрозы безопасности для РФ. Кроме того, украинские власти должны отказаться от русофобской политики, добавил он.