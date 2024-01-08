Мир 08 января 2024, 17:09 Кулеба заявил об отсутствии плана Б на случай прекращения помощи Украине от ЕС Глава МИД Кулеба: у Украины нет плана Б на случай прекращения помощи от ЕС Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Если Евросоюз не выделит дополнительные средства для Украины, местному Минфину придется показать «волшебство управления», ведь у страны нет никакого запасного плана. Об этом испанскому изданию El Pais рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина не готовила план Б, но должна направить все силы на то, чтобы работал план А, подчеркнул министр. По его словам, сейчас, когда на карту поставлено существование страны, Западу выгоднее всего ей помогать. В противном случае придется оказывать поддержку уже в «экстремальных обстоятельствах».

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В интервью Кулеба также затронул тему возможного вступления Украины в Евросоюз, заявив, что страна не согласится на полумеры в этом вопросе. Министр добавил, что членство означает участие в принятии решений, о какой бы структуре ЕС ни шла речь, — например, о Еврокомиссии или Европарламенте.

В конце декабря украинский политик Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского подготовить план по выходу страны из «трагического положения». Она указала на сокращение поставок западного оружия.