Мир 21 февраля 2023, 03:20 Кулеба заявил о подготовке Украины «к большой битве на двух фронтах» Глава МИД Дмитрий Кулеба: Украину ждет битва на дипломатическом и военном фронтах РИА «Новости»

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Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. Об этом в эфире местного телеканала ТСН заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова привел РБК.

Кулеба пояснил, что в скором времени планируется встреча лидеров стран восточного фланга НАТО. Украинские власти ожидают, что на ней примут важные решения об оказании военной поддержки ВСУ.

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«Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно поддерживает Украину», — сказал министр.

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Также глава ведомства признал, что Китай в качестве посредника между Россией и Украиной может стать сдерживающим фактором и сыграть важную роль в этом конфликте, особенно учитывая установившиеся отношения КНР и Российской Федерации.