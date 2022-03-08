Кулеба заявил о надежде на поставки самолетов, систем ПВО и ПРО от Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что западные страны предоставят стране самолеты, системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом говорится в его материале, опубликованном в американской газете The Washington Post.

«Нам нужна авиация. Нам нужны эффективные противовоздушные и противоракетные системы», — заявил Кулеба.

Кроме того, глава украинского МИД надеется на дополнительные санкционные меры Запада в отношении России, а в итоге — на полную ее изоляцию и исключение из всех международных организаций.

Кулеба считает, что «Сбербанк нужно отключить от SWIFT, страны должны прекратить покупать российскую нефть <…>, запретить заход российских кораблей в порты». Он выразил надежду на «расширение бойкота и запрета» на спортивные и культурные мероприятия в России.

Ранее Дмитрий Кулеба также сообщил о введении Украиной некоторых санкций в отношении Белоруссии. По его словам, ограничения будут только усиливаться, если белорусская армия решит пересечь украинскую границу.

В Турции ранее сообщали, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба готовы провести встречу в Анталье во время дипломатического форума. Она может состояться 10 марта. Пока официальных заявлений на эту тему от России не было. Однако по словам Чавушоглу, уже получено подтверждение от российской и украинской стороны.