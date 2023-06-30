Мир 30 июня 2023, 10:15 Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт долгие годы La7: Кулеба признался, что Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет РИА «Новости»

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Украинская сторона готова продолжать вооруженный конфликт годами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7.

«Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — сказал он,

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По его словам, для украинцев нынешний конфликт — это экзистенциальный вопрос. Кулеба затруднился сделать прогноз о том, как скоро закончатся боевые действия. При этом он подчеркнул, что каждый день работает для этого.

Тем временем бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США должны помочь начать мирные переговоры России и Украине. По его словам, время для этого уже настало.

Ранее западные СМИ писали, что мирные переговоры могут начаться в июле 2023 года. Утверждалось, что их инициировала украинская сторона. Россия много раз обращала внимание на то, что без ее участия они невозможны.