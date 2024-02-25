Мир 25 февраля 2024, 00:10 Кулеба заявил, что потери ВСУ на земле не имеют значения Глава МИД Украины Кулеба: потери на земле не имеют стратегического значения Freepik

Читать 360tv в

Украинская армия понесла потери на земле, но они не имеют стратегического значения. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу, фрагмент видео разместили в Telegram-канале «Украина.ру».

«Мы понесли потери на земле, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности линии фронта», — заявил украинский министр.

Реклама

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за период 17-18 февраля при освобождении Авдеевки, ВСУ потеряли около 2,4 тысячи военнослужащих.

Серьезные потери ВСУ понесли и на Донецком направлении при освобождении российскими войсками населенного пункта Победа. Там украинская армия оставила около 410 человек личного состава. Всего за сутки 22 февраля потери составили около 800 человек.