17 декабря 2023, 08:26
Кулеба восхитился Шольцем из-за его влияния на начало переговоров ЕС и Украины
Bild: Кулеба похвалил Шольца за его помощь Украине с Евросоюзом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его восхитили усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который добился снятия вето Венгрии на начало переговоров ЕС с украинским руководством. Об этом сообщила газета Bild.
В интервью изданию Кулеба заявил, что Шольц войдет в историю, так как он показал свою готовность отстаивать интересы Европы.
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«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — указал глава МИД Украины.
Дипломат добавил, что украинский народ искренне восхищается немецким канцлером.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в объединение. Это произойдет, когда обсуждение вхождения страны в сообщество будет реальным, а не гипотетическим, подчеркнул он.. По его словам, венгерской стороне придется прибегнуть к праву вето, если ЕС захочет навязать решение, не соответствующее интересам государства.
Германия
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Украина
Олаф Шольц
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