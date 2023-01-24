24 января 2023, 22:18
Кулеба стал заместителем главы офиса Зеленского
Зеленский назначил экс-главу Киевской обладминистрации Кулебу замглавы офиса президента
Украинский президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса бывшего мэра Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Такой указ он подписал 24 января.
«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — отметили в документе.
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Его разместили на сайте президента Украины сразу после указа об увольнении Кулебы с поста губернатора Киевской обладминистрации. Зеленский отправил в отставку глав еще двух регионов страны. Речь идет об освобождении от должности губернаторов Днепропетровской области Валентины Резниченко и Сумской области Дмитрия Живицкого. Также уволили глав подконтрольных киевскому режиму частей Херсонской и Запорожской областей Ярослава Янушевича и Александра Старух соответственно
Во вторник, 24 января, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел с поста. Он пробыл в должности всего полгода. Также стало известно, что замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.
Президент Украины объявил о серьезных кадровых перестановках в кабмине и правоохранительных органах. Украинский политик и управленец Владимир Олейник предположил, что за громкими отставками в рядах киевского режима стоят Соединенные Штаты.
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