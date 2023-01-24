Мир 24 января 2023, 22:18 Кулеба стал заместителем главы офиса Зеленского Зеленский назначил экс-главу Киевской обладминистрации Кулебу замглавы офиса президента Unsplash

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса бывшего мэра Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Такой указ он подписал 24 января.

«Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины», — отметили в документе.

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Его разместили на сайте президента Украины сразу после указа об увольнении Кулебы с поста губернатора Киевской обладминистрации. Зеленский отправил в отставку глав еще двух регионов страны. Речь идет об освобождении от должности губернаторов Днепропетровской области Валентины Резниченко и Сумской области Дмитрия Живицкого. Также уволили глав подконтрольных киевскому режиму частей Херсонской и Запорожской областей Ярослава Янушевича и Александра Старух соответственно

Во вторник, 24 января, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел с поста. Он пробыл в должности всего полгода. Также стало известно, что замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

Президент Украины объявил о серьезных кадровых перестановках в кабмине и правоохранительных органах. Украинский политик и управленец Владимир Олейник предположил, что за громкими отставками в рядах киевского режима стоят Соединенные Штаты.