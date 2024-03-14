14 марта 2024, 02:38
Кулеба сделал неожиданное заявление о России
Кулеба заявил о вероятном приглашении России на саммит в Швейцарии
Украина допустила участие России во втором саммите по формуле мира президента Владимира Зеленского. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью Sky News Arabia.
«Конечно, настало время подумать о мире на Украине. И, конечно, в мирных переговорах, скорее всего, должна будет участвовать Россия как сторона конфликта», — сказал он.
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По словам Кулебы, в Киеве не исключили, что российскую делегацию нужно пригласить на второй саммит по поддержке Украины в Швейцарии.
Глава МИД Украины выразил надежду, что вторые переговоры поспособствуют окончанию конфликта. Обсуждение должно проходить на базе Устава ООН и инициативы президента Владимира Зеленского, добавил Кулеба.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирный саммит по Украине нацелен привлечь Россию к переговорам.
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