29 декабря 2022, 15:00
Кулеба счел нейтралитет по ситуации на Украине равным поддержке России
Глава МИД Украины Кулеба: нейтралитет по украинскому конфликту равноценен поддержке России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что придерживающиеся нейтральной позиции по украинскому конфликту таким образом поддерживают Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Притворяться нейтральным равноценно тому, что встать на сторону России», — заявил Кулеба.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что главная задача СВО — защита людей в Донбассе. Запад отреагировал на это антироссийскими санкциями и военной помощью киевскому режиму.
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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил в беседе с «360», что Украина столкнулась с «голодом вооружения». Ведь часть поставленных другими государствами техники и оружия оказалась устаревшей. По его словам, некоторое вооружение находится в нерабочем состоянии.
Отношения России и Украины
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