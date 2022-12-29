Мир 29 декабря 2022, 15:00 Кулеба счел нейтралитет по ситуации на Украине равным поддержке России Глава МИД Украины Кулеба: нейтралитет по украинскому конфликту равноценен поддержке России РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что придерживающиеся нейтральной позиции по украинскому конфликту таким образом поддерживают Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Притворяться нейтральным равноценно тому, что встать на сторону России», — заявил Кулеба.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что главная задача СВО — защита людей в Донбассе. Запад отреагировал на это антироссийскими санкциями и военной помощью киевскому режиму.

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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил в беседе с «360», что Украина столкнулась с «голодом вооружения». Ведь часть поставленных другими государствами техники и оружия оказалась устаревшей. По его словам, некоторое вооружение находится в нерабочем состоянии.