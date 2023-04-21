Мир 21 апреля 2023, 07:34 Кулеба разочаровался в Евросоюзе из-за неисполненного обещания по снарядам Глава МИД Украины Кулеба разочаровался неспособностью ЕС закупить боеприпасы для ВСУ piqsels

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал несостоявшуюся совместную закупку боеприпасов проверкой самостоятельности Евросоюза. Результаты разочаровали, признался он в Twitter.

«Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование», — написал Кулеба.

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Министр назвал закупку проверкой наличия у союза стратегической автономией в области безопасности. За это высказывание подписчики пристыдили Дмитрия Кулебу за ненасытность, обвинили в постоянном выпрашивали денег и эгоизме. Один из пользователей Twitter заявил, что Украине уже выделили миллиарды евро и оружие, но она потребовала еще, а другой обратил внимание, что в Европе возникли свои проблемы, которые тоже нужно решать.

Страны Евросоюза договорились за год закупить для украинской армии до миллиона боеприпасов. Они согласовали выделение двух миллиардов евро, один из которых потратят непосредственно на снаряды, но не смогли согласовать пул поставщиков. Франция призвала сделать совместную закупку у производителей из стран союза, Польша — у любых. Швеция внесла компромиссный вариант — с участием Норвегии. Члены ЕС не пришли к общему решению.