Мир 18 июля 2023, 00:33 Кулеба пытался уйти от вопроса о причастности Украины к теракту на Крымском мосту Глава МИД Украины Кулеба не ответил на вопрос об атаке Киева на Крымский мост Портал Правительства Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал с визитом в США. Во время пресс-конференции он не дал прямого ответа на вопрос журналистов об ответственности киевского режима за атаку на Крымский мост. Цитату привело РИА «Новости».

«Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации», — сказал он, объяснив, что якобы взял сведения из заголовков местных газет.

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При этом Кулеба отметил, что не каждый мост можно считать гражданским объектом.

«Крымский мост в основном используется для военных целей, и мы должны рассматривать его в этом ключе», — пояснил политик.

Два взрыва произошли на Крымском мосту утром 17 июля. В результате погибли супруги из Нового Оскола Белгородской области, их 14-летняя дочь попала с травмами в больницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с ЧП на Крымском мосту. По его мнению, украинские власти «сами решают», как вести боевые действия.