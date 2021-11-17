Кулеба прокомментировал предложение Германии разместить беженцев на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение немецкого политика Нильса Шмида разместить на Украине беженцев, которые сейчас находятся на границу Польши и Белоруссии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Кулеба заявил, что это невозможно сделать, пока Украину не примут в Евросоюз. Также он предложил Шмиду забрать беженцев к себе домой.

«Призываю того парламентария и других сосредоточиться на нашем членстве в Евросоюзе. А пока что нам никаких советов не надо», — заключил министр.