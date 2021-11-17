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    17 ноября 2021, 19:58

    Кулеба прокомментировал предложение Германии разместить беженцев на Украине

    Глава МИД Украины Кулеба: Украина сможет разместить у себя беженцев, если ее примут в Евросоюз

    Дарья Морозова

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение немецкого политика Нильса Шмида разместить на Украине беженцев, которые сейчас находятся на границу Польши и Белоруссии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Кулеба заявил, что это невозможно сделать, пока Украину не примут в Евросоюз. Также он предложил Шмиду забрать беженцев к себе домой.

    «Призываю того парламентария и других сосредоточиться на нашем членстве в Евросоюзе. А пока что нам никаких советов не надо», — заключил министр.