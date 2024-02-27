27 февраля 2024, 10:03
Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться домой для защиты страны
Глава МИД Кулеба призвал уехавших вернуться и помочь защитить Украину
Покинувшим страну украинцам необходимо как можно скорее вернуться обратно и защитить ее. Об этом изданию «Страна.ua» заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы понимаем, в силу здоровья или прочих обстоятельств многие люди не могут совершить такой выбор. Но тех, у кого он есть, мы призываем вернуться и помочь Украине бороться», — сказал он.
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Глава ведомства при этом отметил, что уважает выбор любого гражданина страны, но призвал рассмотреть вероятное возвращение обратно.
По данным ООН, с февраля 2022 года беженцами стали порядка 10 миллионов украинцев. Наибольшее число переселенцев приняла Польша. В организации призвали западные страны обеспечить переехавших жильем и работой.
Ранее Кулеба заявил, что потери украинской армии на земле не имеют никакого стратегического значения. По его словам, ВСУ ждут от Запада увеличения поставок средств противовоздушной обороны и истребителей F-16.
ВСУ
Украина
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