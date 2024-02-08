Мир 08 февраля 2024, 07:02 Кулеба признал превосходство российского ВПК над европейским Министр Кулеба: Европа не смогла соперничать с Россией в военной сфере РИА «Новости»

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Украинская армия испытала снарядный дефицит из-за того, что военная промышленность Европы по объемам производства уступила российской. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, сообщило РИА «Новости».

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал он журналистам.

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Дмитрий Кулеба признал, что Вооруженные силы Украины столкнулись со снарядным дефицитом. По словам министра, это началось давно, артиллерия нуждалась и месяц, и год назад. Он заявил, что главная задача — избежать перехода дефицита в снарядный голод.

Нехватку боеприпасов подтвердил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что войска остались без средств поражения. По этой причине ВСУ пришлось сократить количество атак на Херсонском направлении, заявил губернатор Владимир Сальдо.