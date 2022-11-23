Мир 23 ноября 2022, 07:05 Кулеба пристыдил Европу за нежелание продолжать помогать Украине Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что у Европы нет права уставать от помощи РИА «Новости»

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Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать помогать киевскому режиму. Об этом сказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила газета Die Zeit.

Он обратился к странам Евросоюза, призвал их отбросить сомнения и усталость от темы конфликта на Украине и в кратчайшие сроки принять девятый пакет антироссийских санкций. Кроме того, Дмитрий Кулеба потребовал продолжить отправлять киевскому режиму деньги и вооружение.

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«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.

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Министр иностранных дел Украины конкретизировал свои идеи. Он посоветовал наказать Росатом за работу на Запорожской АЭС, при помощи санкций затормозить российскую военную промышленность и сорвать выпуск ракет, а одновременно с этим поставить на Украину больше комплексов противовоздушной обороны.

Принять девятый пакет санкций потребовали также чиновник из Эстонии, Польши, Литвы и Латвии. Однако Еврокомиссия сосредоточилась на потолке цен на энергоносители и предложила продавать газ по цене три тысячи долларов за тысячу кубометров.