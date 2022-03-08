Кулеба пригрозил усилить санкции против Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна уже ввела некоторые санкции в отношении Белоруссии. По его словам, они будут только усиливаться, если белорусская армия решит пересечь украинскую границу.

«Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут еще сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую границу», — сказал Кулеба, его слова опубликовало РИА «Новости».

Ранее начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что на текущий момент ни один солдат из его страны не принимает участие в спецоперации России на Украине.

В Турции ранее сообщали, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба готовы провести встречу в Анталье во время дипломатического форума. Она может состояться 10 марта. Пока официальных заявлений на эту тему от России не было. Однако по словам Чавушоглу, уже получено подтверждение от российской и украинской стороны.