Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 9 марта, прибыл в турецкую Анталью. Там будут проводиться переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко, сообщило РИА «Новости».

«По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Россией, направленные на прекращение боевых действий», — сообщил Николенко в Twitter.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российский лидер отметил, что нужно предать настоящему суду всех военных преступников, которые могут быть ответственными за угнетения жителей Донбасса.

В российском Министерстве обороны отметили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине. При этом гражданскому населению страны нет никакой угрозы. Владимир Путин не раз подчеркивал, что речь никогда не шла ни о какой оккупации территории Украины.