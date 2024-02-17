Мир 17 февраля 2024, 22:01 Кулеба предложил Западу искать деньги для Украины, представляя российских солдат Кулеба призвал Запад облегчить кошельки, представляя солдат РФ у своих домов Kirill Chubotin / Global Look Press

Читать 360tv в

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил западным политикам представлять образ российских солдат во время поиска финансирования для поддержки Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

По словам украинского дипломата, эпоха мира в Европе закончилась.

Реклама

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что у стран Альянса появились проблемы с военными запасами. При этом он заявил, что блок даже в этом случае сильнее России.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции оправдал отступление ВСУ из Авдеевки дефицитом боеприпасов, созданным искусственно по вине Запада.