Мир 19 марта 2024, 11:11 Кулеба попросил срочную помощь у ЕС и США для Украины Боррель: МИД Украины запросил срочную помощь у Евросоюза и США Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь у Евросоюза и США. Об этом рассказал верховный представитель европейского альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его выступление транслировали на сайте организации.

«Нам нужны срочные действия для Украины», — заявил он.

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Европейский союз и Соединенные Штаты должны скорее принять решения, подчеркнул он. Боррель добавил, что выделенные ЕС для Украины пять миллиардов евро пойдут на оплату поставок снарядов в рамках инициативы о закупках боеприпасов за пределами союза.

Боррель также заявил, что решающими для исхода конфликта на Украине станут ближайшие месяцы. По его словам, Россия пойдет в крупное наступление этим летом.

Ранее Евросоюз разработал законопроект, принятие которого позволит направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле. Документ подразумевает введение налога на непредвиденную прибыль и использование полученных средств.