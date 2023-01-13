Мир 13 января 2023, 23:31 Кулеба обсудил с Блинкеном поставку западных танков на Украину Глава МИД Украины Кулеба рассказал госсекретарю США Блинкену о важности получения танков РИА «Новости»

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Украине очень важно получить западные танки, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украинский министр в своем Twitter написал, что обсудил со своим американским коллегой варианты усиления поддержки ВСУ.

«Провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, о способах усиления американской и международной поддержки Украины, включая военную помощь», — заявил Кулеба и добавил, что украинским военным очень важно получить танки западного образца.

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Президент Польши Анджей Дуда решил передать Украине роту немецких танков Leopard. В Германии заявили, что без согласия ФРГ делать этого нельзя. Официальный представитель правительства страны Кристиане Хофман уточнила, что власти не получали подобных запросов от польских коллег.

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Даже если ВСУ получат обещанные машины, они вряд ли смогут их использовать в Донбассе из-за особенностей их конструкции и обслуживания. В США заявили, что немецкие и британские танки слишком тяжелые, а для эффективного их применения придется увеличивать экипаж.